Габулов: Максименко надо работать над собой, но прогресс в надёжности есть

Президент «Алании» и бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением о вратаре «Спартака» Александре Максименко.



«Максименко — молодой вратарь, и ему ещё надо много работать над собой. Но прогресс в надёжности по сравнению с прошлым сезоном у него есть. В „Спартаке“ играть сложно, ведь оборона команды в этом сезоне не отличается уверенностью. Но и качество игры команды зависит от подсказа вратаря. Когда в «Спартаке» всё успокоится, тогда, может, и вратарь будет смотреться надёжнее.



В матче с «Рубином» Александр выглядел здорово. Он своевременно играл на выходах — например, в первом тайме снял мяч с головы соперника. Очень непростой эпизод для голкипера — это я знаю по своему опыту. Такие моменты не выглядят эффектно, зато очень важны в игре. Конечно, нельзя не отметить и спасение на последних минутах, когда «Рубин» мог вырвать победу – головой с линии вратарской удар наносил Уремович. Мяч не летел прямо в угол, но Александр здорово сложился, а потом ногами отбил его в сторону», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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