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Тедеско: сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атаку

Тедеско: сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атаку
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об игре московской команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:0).

«Алекс Максименко отлично делает свою работу. Для нас работа будет заключаться в том, чтобы наша уверенность росла с каждой тренировкой. Во втором тайме мы играли уже лучше, чем в первом. Наша цель — играть в атаку. Я видел матч с „Краснодаром“. С „Рубином“ мы не играли в атаку, но сейчас команда не в том состоянии, чтобы так играть. Нам не хватает смелости, нужно прибавлять. Это наша конечная цель, мы хотим к этому прийти. У нас не было плана отдать мяч „Рубину“ и играть вторым номером», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

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