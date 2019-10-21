Первушин назначен и. о. главного тренера «Тамбова»

«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о назначении Сергея Первушина исполняющим обязанности наставника команды.

«Решением руководства клуба Сергей Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов». Вместе с ним в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов», — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Первушин, Шипшев и Куликов входили в тренерский штаб Александра Григоряна, который ушёл в отставку 19 октября после поражение в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2).

В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» занимает последнее, 16-е место. В активе команды 8 очков после 13 туров. Первый матч под руководством Первушина «Тамбов» сыграет дома 26 октября с «Уфой».