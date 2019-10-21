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Ковач: на стороне «Олимпиакоса» будут переполненные трибуны

Ковач: на стороне «Олимпиакоса» будут переполненные трибуны
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

«Бавария» хочет выигрывать каждый матч. Безусловно, нам противостоит сильный соперник, на стороне которого и переполненные трибуны. Зрители в Греции будут поддерживать свою команду. Будет трудный матч, но мы намерены победить. Лигу чемпионов очень сложно выиграть. Мы становились победителями только дважды за 40 лет.

Что касается Сержа Гнабри, он в порядке и здоров. Он продемонстрировал это в последних матчах. Он готов на все сто процентов.

Каждый из нас желает победить, но этого не случится, если только говорить об этом. Это произойдет только благодаря победам в матчах", — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

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