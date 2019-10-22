Эмери: «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери подвёл итоги матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (0:1).
«Мы не заслуживали поражения. У соперника был один опасный момент, и он его реализовал. Прежде всего, нам следует улучшить свою игру, чтобы не пропускать такие мячи. Мы имели больше шансов забить, но не сумели этого сделать. „Арсенал“ заслуживал большего в этом матче.
После того, как мы пропустили, мы стали лучше контролировать игру, но соперник хорошо защищался, и было сложно проводить атаки. „Арсенал“ имеет некоторые проблемы в каждом матче. В этой игре мы должны были брать три очка. Результат разочаровывает, но мы можем извлечь урок из этого поражения», — приводит слова Эмери Sky Sports.
«Арсенал» проиграл «Шеффилд Юнайтед» в гостевом матче АПЛ
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