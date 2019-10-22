Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» хочет нападающего вроде Фирмино или Сона

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл поделился мыслями о возможном усилении атаки «красных дьяволов».



«Думаю, «Юнайтед» хочет нападающего вроде Фирмино или Сона. Сульшер хочет игрока такого типа. Не думаю, что он хочет классического форварда, который будет играть, как Лукаку или Коста. Уле ищет более мобильного футблиста для игры в паре или тройке нападающих.



Мы выиграли меньше чемпионств с ван Нистелроем в роли центрального форварда, чем с Луи Саа в качестве партнёра для Руни. Саа даже близко не был так хорош, как Руд, но команда стала лучше», — приводит слова Невилла Sky Sports.



После девяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Невилл: «МЮ» получает ту боль, которую заслуживает