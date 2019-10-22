Булыкин: у «Локомотива» есть шансы, «Ювентус» даёт играть

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча московского клуба с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, который состоится сегодня, 22 октября, в Турине.

«У «Локомотива» есть шанс забрать хотя бы одно очко в матче с «Ювентусом». Главное, чтобы ребята хорошо настроились и сыграли в свой футбол. В «Ювентусе» очень много игроков, от которых исходит опасность, но главный человек — это Роналду. Там все футболисты высокого уровня, и каждый из них может сделать результат.

Нельзя сравнивать тот «Интер» и сегодняшний «Ювентус». Эти матчи происходят в разное время. Я верю, что у «Локомотива» есть шансы, потому что «Ювентус» даёт играть. «Локомотив» первым номером играть не будет, но контратаки, стандарты будут. Самое главное — их реализовать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.