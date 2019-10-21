Сёмин: спасибо Сарри за комплимент «Локомотиву»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением об изменениях в игре туринского «Ювентуса» в приходом в команду наставника Маурицио Сарри, а также поблагодарил специалиста за комплимент.

«Раз Сарри похвалил «Локомотив», значит такова оценка нашей работы. Спасибо за комплимент. При Сарри игра «Ювентуса» изменилась достаточно сильно, стала более атакующей. А при потерях они очень быстро отбирают мяч и прессингуют», — приводит слова Сёмина пресс-служба «железнодорожников».

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» состоится завтра, 22 октября, в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Начало матча — в 22:00 мск.