Сёмин: спасибо Сарри за комплимент «Локомотиву»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением об изменениях в игре туринского «Ювентуса» в приходом в команду наставника Маурицио Сарри, а также поблагодарил специалиста за комплимент.
«Раз Сарри похвалил «Локомотив», значит такова оценка нашей работы. Спасибо за комплимент. При Сарри игра «Ювентуса» изменилась достаточно сильно, стала более атакующей. А при потерях они очень быстро отбирают мяч и прессингуют», — приводит слова Сёмина пресс-служба «железнодорожников».
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» состоится завтра, 22 октября, в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Начало матча — в 22:00 мск.
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