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Уткин: получать инъекцию Григоряна — это бодрит. Но не больше трёх раз в неделю

Уткин: получать инъекцию Григоряна — это бодрит. Но не больше трёх раз в неделю
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал отставку Александра Григоряна с поста главного тренера «Тамбова».

«Пару слов о Григоряне, которого уволили/он ушёл в отставку из «Тамбова». У меня был на эту тему публичный спор, я говорил, что до конца календарного года Григорян не доработает, да так и вышло. Поскольку Григоряна я очень ценю и отношусь к нему с большим интересом, хочу пояснить.

Он тренер во всем, кроме склада характера. Он харизматичен. У него отличные знания, он умеет объяснять, умеет находить сильные стороны в посредственном игроке. У него аналитический ум. Но он не может строить долгие профессиональные отношения. Представьте, что вы проводите с Григоряном целую рабочую неделю. И не одну, а на протяжении сезона. Велика вероятность, что вас на это не хватит. Вот мы ж на него смотрим: нормальный мужик! А в него то петухом болельщик кинет, то отношения с работодателем просто театрализируются, то ещё что. Вот такое есть ограничение.

Он идеален как телеаналитик. Даже незаменим. Получать еженедельно концентрированную инъекцию Григоряна – это бодрит. Это даже вызывает привыкание. Можно даже почаще в неделю. Но не больше трёх раз. Если он не поработает над собой, то останется персонажем телеканала», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Григорян ушёл из «Тамбова». Пока не на телевидение
Специалист проработал в клубе всего полгода.
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