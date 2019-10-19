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Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

Григорян подал в отставку
«Чемпионат»
Григорян ушёл из «Тамбова». Пока не на телевидение
Специалист проработал в клубе всего полгода.
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения в домашнем матче 13-го тура РПЛ от «Урала» (1:2) покинул свой пост. Специалист возглавил клуб 22 апреля. На тот момент команда выступала в ФНЛ и почти гарантировала себе выход в элитный дивизион. Однако в новом сезоне дела у команды не задались. «Тамбов» занимает последнее место в РПЛ, и в активе команды лишь восемь очков. Последние три матча проиграны с общим счётом 2:6.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
19 октября 2019, суббота. 14:00 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Обухов – 61' (пен)   1:1 Ильин – 73'   1:2 Ароян – 76'

«Возможно, мне ещё предстоит поработать на телевидении»

Григорян стал известен широкой публике не только благодаря тренерской работе. В свой первый заход в РПЛ с «Анжи» в сезоне-2017/18 специалист регулярно выдавал огненные перлы, чтобы описать игру своей команды, а порой баттлил с журналистами в прямом эфире.

К слову, долго он тогда не проработал и был уволен уже в августе. Позже с разным успехом пробовал себя в «Арарате» и «Луче», а затем работал экспертом на телевидении. Уже являясь тренером «Тамбова» Григорян пришёл в студию канала за сутки до матча с «Локомотивом». Ту встречу его команда проиграла со счётом 1:2, а специалиста за этот поступок раскритиковали.

После матча ему задали вопрос о том, действительно ли в РПЛ клубы отошли от схемы с тремя защитниками. Григорян ответил в привычной ему манере: «Ваш вопрос больше не для пресс-конференции, а для той ситуации, когда я занимался аналитикой на телевидении. Возможно, мне это ещё предстоит», — сказал специалист.

Огонь не пропал

«Тамбов» результатами в сезоне не блещет. Однако иногда Григорян пытался переводить внимание на себя так, как он это умеет. После поражения в шестом туре от «Краснодара» (0:2) тренер сетовал, что вышедшие на замену футболисты игру не усилили.

«Какого чёрта, выходя свежими на своём поле на 20-25 минут, вы не можете помочь команде? Этот вопрос мы обсудим внутри», — возмущался специалист.

Вскоре Григорян отличился снова. После проигранной игры с ЦСКА: «Я не увидел, в чём игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это говно», — подчеркнул Григорян.

В общем, репутацию острослова специалист сохранил. Во второй раз на посту тренера клуба РПЛ он продержался чуть дольше, чем в дебютном сезоне. Однако велика вероятность, что на аналогичном посту болельщики увидят его не скоро. Может, и к лучшему — кажется, на ТВ он чувствует себя гораздо комфортнее, чем на тренерской скамье.

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