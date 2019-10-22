«Манчестер Сити» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 22 октября, состоятся очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов в группе C. «Манчестер Сити» на своём поле будет принимать «Аталанту». Встреча будет проходить на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В роли его ассистентов выступят Рой Хассан и Идан Яркони. Резервным рефери на эту встречу назначен Эйтан Шмулевич.

«Манчестер Сити» одержал две победы в стартовых турах. Англичане разгромили донецкий «Шахтёр» (3:0) и обыграли загребское «Динамо» (2:0). «Аталанта» потерпела два поражения, уступив «Шахтёру» со счётом 1:2 и «Динамо» — со счётом 0:4.