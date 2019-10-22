Фред: мне нужно время для адаптации к АПЛ после чемпионата Украины

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред поделился мнением об адаптации в английском футболе. Хавбек признался, что постепенно чувствует себя всё более уверенно. В матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» он лишь во второй раз в сезоне вышел в стартовом составе.

«Мой первый сезон в «Манчестер Юнайтед» получился тяжёлым, но это нормально, ведь я сменил лигу. Украинская лига не такая сильная, как АПЛ. Здесь более быстрый и требовательный в физическом плане футбол.

Нужно начинать игру удачно и таким же образом её заканчивать. Необходимо действовать на пределе все 90 минут. Но для адаптации к английскому футболу требуется время, пусть в «Шахтёре» я и играл с сильнейшими клубами в Лиге чемпионов.

Я постоянно учусь. Становлюсь лучше в знании английского языка. И я буду играть лучше, мне нравится Манчестер. Моя семья тоже находится здесь, им нравится город. Они говорят на английском, я учу язык.

У меня хорошие взаимоотношения с тренерами и главным тренером. Помогает Майкл Каррик, он играл на моей позиции, прекрасно знает, что говорит», — цитирует Фреда The Telegraph.