Представлен новый мяч, которым будут играть с 14-го тура РПЛ

С 14-го тура в матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 будет использован новый мяч Merlin Hi-Vis от компании Nike, технического спонсора турнира. Для игры в условиях снегопада компания Nike предоставила клубам РПЛ мячи красного цвета.

«Сочетание ярко-жёлтого и фиолетового цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период. После увеличения светового дня в апреле 2019 года Российская Премьер-Лига вернётся к мячам белого цвета», — сообщает пресс-служба РПЛ.

Напомним, 14-й тур Российской Премьер-Лиги стартует 25 октября. Матч «Рубин» — «Урал» станет первой игрой, которую проведут с новыми мячом Nike Merlin Hi-Vis.