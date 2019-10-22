Степашин: благодаря такому вратарю, как Яшин, о «Динамо» знает весь мир

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о легендарном вратаре бело-голубых и сборной СССР Льве Яшине.
«Моему поколению повезло, я видел игру Льва Ивановича с 1960 года, когда в семье появился телевизор. О Яшине говорить можно много, но я бы отметил два факта. Во-первых, как говорила Валентина Тимофеевна: «Он любил меня и футбол». Я думаю, что именно любовь к жене позволила ему быть выдающимся вратарём. Во-вторых, даже в воротах советской сборной Лев Иванович выступал с буквой Д и никогда эту букву не позорил.
Лев Иванович, мы сделаем всё, чтобы больше не опозорить наш футбольный клуб, хватит нам плестись в хвосте. Благодаря такому вратарю о «Динамо» знает весь мир. Спасибо, Лев Иванович», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 22 октября 2019
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