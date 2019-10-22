Тренер академии «Барселоны»: мой дядя отдал Райкарду Месси

Главный тренер и технический директор академии «Барселоны» в Москве Жорди Гратакос Гайола рассказал о приходе форварда Лионеля Месси в главную команду каталонского клуба.

«Месси — это лучший игрок из всех, кого я видел. Помню, как он начал играть в академии «Барселоны». Мой дядя, Пере Гратакос, был тренером второй команды, а Франк Райкард был тренером первой команды. Это был 2003 год. В том году Месси впервые сыграл за первый состав. Мой дядя и Франк Райкард были в хороших отношениях. И тогда «Порту» организовывал товарищескую игру в честь открытия стадиона «Драгао». Райкард попросил у моего дяди трёх футболистов для этой игры. Дядя отдал трёх игроков. Одним из них был Лео Месси. Потом Франк сказал: «Пере, Месси больше не твой игрок». Месси сразу стал игроком первого состава, потому что он очень круто сыграл те 20 минут против «Порту».



Месси, Серхио Бускетс, Сержио Роберто, Жорди Альба — воспитанники «Барселоны». И я думаю, что академия хорошо работает. Конечно, очень трудно попасть в первую команду «Барселоны». Было много игроков, которые выступали в «Барселоне», но они хотели больше времени. Например, Тьяго Алькантара. Он очень хороший футболист. Тьяго играл в первой команде. Потом он ушёл в «Баварию». Есть игроки, такие как Сержио Роберто, например, которые ждут 3–4 года. В 23–24 года он начал играть в основном составе. До этого он выходил на замену. Он проявил терпение», — сказал Гратакос в интервью, опубликованном на канале «Ибракадабра» в YouTube.