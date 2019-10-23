Ал. Миранчук: «Локомотив» недоработал какие-то сантиметры

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Напомним, хавбек стал автором единственного гола «железнодорожников».



«Мой гол — это игровой момент. Конечно, это было сложно сделать против такого соперника. Сыграл по-игроцки, сначала поймал на противоходе, отдал пас. Думал, Мариу сделает мне пас обратно, но получилось, что мяч отскочил ко мне. Оставалось просто попасть по воротам.



Забили гол, но было тяжело. Они хорошо играют в пас, перед штрафной — в одно касание, все двигаются. Исполнительское мастерство — на высшем уровне. В конце немного подустали, какие-то сантиметры недоработали, и сразу за это наказывают. Очень тяжело, но можно бороться. Просто где-то нужно быть чуть более сконцентрированными. И если реализовывать свои моменты, то шансы с такими командами есть.

Что помешало набрать очки? Было тяжело физически, большую часть времени оборонялись. Подходы были, и надо выжимать больше из таких моментов. Готов ли играть в Европе? Давайте опустим этот вопрос. Мне интересно играть против таких команд. Легко не было, но интересно", — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».