Левандовски вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» (3:2) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
На счету Левандовского теперь стало 58 забитых мячей и он опередил бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руда ван Нистелроя (56).
Больше в Лиге чемпионов забивали только Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).
Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Германии, в которых забил 12 мячей. Также на его счету пять голов в трёх матчах Лиги чемпионов.
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