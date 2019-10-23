Сарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше голов

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвёл итог матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда на домашнем поле была сильнее московского «Локомотива» (2:1).
«В таких матчах кажется, что можешь контролировать любой момент, но почему-то не можешь забить. В такой интенсивности мы даже не могли подумать, что можем получить гол. Это было самое страшное, потому что мы не знали, как реагировать. Но в итоге мы смогли развернуть игру и показали разницу между двумя командами.
В раздевалке обсуждали, что почти никогда так долго не владели мячом. Мы забиваем меньше, чем могли бы с таким количеством шансов. При этом наши нападающие стали регулярно забивать, что успокаивает.
Роль Бентанкура на поле? У него хорошо получается передавать мяч, на данный момент он исполняет эту роль лучше, когда находится ближе к нападающим. Он очень сильный игрок, и у него большой потенциал. К тому же он ещё совсем молод. Думаю, в итоге он сможет стать опорным полузащитником, но иногда и может играть в атаке. У него получается быстро передвигать мяч», — передаёт слова Сарри корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
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