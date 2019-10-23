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Сёмин: все в «Локомотиве» играли на 100% своих возможностей

Сёмин: все в «Локомотиве» играли на 100% своих возможностей
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

«У нас все играли на 100% своих возможностей. Чего не хватило? Наверное, кондиций тех игроков, которые были больными. До этой игры не играли ни Игнатьев, ни Крыховяк, ни Хёведес. Замены сложно было делать — всё шло достаточно неплохо. Не каждым даётся такой серьёзный опыт играть против таких команд.

Наверное, можно бы было действовать более качественно в контратаках. Но «Ювентус» не позволял этого сделать. Они на начальном прессинге подавляли все наши попытки», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте в таблице.

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