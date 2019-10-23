Роналду ударил Гилю и жал руку Сёмину, Сарри не мог покурить. Фото из Турина

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22 октября в Турине на стадионе «Альянц-Ювентус» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл московский «Локомотив» со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором забитого мяча стал Алексей Миранчук. На 77-й минуте итальянский клуб восстановил равновесие благодаря голу Пауло Дибалы, которому ассистировал Хуан Куадрадо. Через пару минут Дибала вывел «Ювентус» вперёд, оформив дубль.



«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — 3-й.

В 4-м туре «Локомотив» и «Ювентус» 6 ноября сыграют в Москве.

Лучшие кадры с матча «Ювентус» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.