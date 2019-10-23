Каштру: «Динамо» не удивило «Шахтёр»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвёл итог матча, в котором его команда сыграла вничью с загребским «Динамо» — 2:2.
«На самом деле «Динамо» нас не удивило. С самого начала игра была очень сбалансированной. Соперник играл агрессивно и жестко. Тем не менее, «Шахтеру» удавалось больше контролировать мяч, но мы не смогли конвертировать это в голевые моменты. Игра была довольно ровной. Наверное, ничья была логичным результатом сегодня», — приводит слова Каштру пресс-служба УЕФА.
Также главный тренер украинской команды поделился впечатлением от игры защитника донецкой команды Додо. Бразилец вышел на замену на 66-й минуте и стал автором второго гола «Шахтёра».
«Это очень разносторонний игрок, который силен в атаке. Он может делать то, чего не всегда ждут от правого защитника. Мы никогда не ограничиваем наших крайних беков: ни Исмаили, ни Додо, ни Маркиньоса Сиприано, ни Болбата. У них есть полная свобода в последней трети, и они всегда подключаются к атакам, используют свои качества. Да, сегодня это повторилось. Додо играл справа и сумел забить, находясь на левом фланге. Здесь нет ничего такого, наоборот, мы это лишь поощряем», — сообщил Каштру.
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