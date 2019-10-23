Нойер: проблема в том, что для победы «Баварии» надо забивать по три гола

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер подвёл итог матча, в котором его команда одержала победу над греческим «Олимпиакосом». Матч, проходивший в Греции, завершился победой гостей – 3:2. В составе победителей дублем отметился форвард Роберт Левандовски, ещё один мяч на счету Корентина Толиссо. В составе хозяев отличились Юссеф Эль-Араби и Гильерме.



«Мы сами себе усложнили жизнь, в нашей игре не хватало уверенности. Нам следует продолжать анализировать свою игру и искать, где мы можем прибавить. Проблема сейчас заключается в том, что в каждом матче нам для победы необходимо забивать аж по три гола. Потому что продолжаем пропускать по два», — цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.



В группе B Лиги чемпионов «Бавария» одержала 3 победы в 3 матчах и возглавляет таблицу. «Олимпиакос» с 1 очком располагается на последнем, 4-м, месте.



Нойер повторил рекорд Кана в Лиге чемпионов