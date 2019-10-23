Гвардиола: Стерлинг — экстраординарный футболист

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:1). Наставник «горожан» выделил игру Рахима Стерлинга, ставшего автором хет-трика.

«Стерлинг заслуживает похвалы. Этот парень обладает удивительными физическими способностями, он очень силён. Уже через день после игры он готов снова выходить на поле. Удивительно, как ему удаётся так быстро восстанавливаться.

Он может играть на обоих флангах, очень быстр и здорово помогает нам в обороне. Мы говорим об экстраординарном футболисте», — цитирует Гвардиолу Four-Four-Two.

«Манчестер Сити» одержал три победы подряд, английский клуб возглавляет турнирную таблицу группы C. «Аталанта» замыкает турнирную таблицу, футболисты из Бергамо ещё не набрали ни одного очка.