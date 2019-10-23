«Аякс» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция начнётся 23 октября в 19:55
Сегодня, 23 октября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 3-го тура группового этапа. В группе H амстердамский «Аякс» будет принимать «Челси». Встреча состоится на стадионе «Йохан Круифф Арена» («Амстердам Арена»). Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервным арбитром на эту встречу назначен Себастьян Колтеску.
«Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 6 очков. «Челси» с 3 очками занимает третье место в группе. Столько же очков у «Валенсии», «Лилль» пока остаётся без набранных баллов.
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