Мать погибшего футболиста: полицейский участок, где был сын, распустили в отпуск

Ольга Вшивкова, мать погибшего экс-футболиста «Прогресса» Ивана Вшивкова, рассказала о поведении представителей правоохранительных органов после инцидента с её сыном.
«Мне только что сообщили, что полицейский участок, в котором был Ваня, распустили в отпуск. Там сейчас какая-то драка, потасовка, что-то происходит.
У нас есть сведения, что есть распоряжение, чтобы все молчали и ничего никому не говорили. Ни прокуратура, ни следственный комитет, ни МВД на нас не выходили, не звонили. Единственный, кто приходил, это участковый. Он собирал характеристику на Ваню у соседей и зашёл к нам. Я ему сказала про 70% ожогов тела, но полицейский сказал, что по ориентировкам — 95%. Врачи сразу предупредили — это не пятиминутный ожог.
Вчера была судмедэкспертиза, но, видимо, нам выдадут только свидетельство о смерти. Результаты экспертизы будут не раньше чем через месяц. Любой здравомыслящий человек поймёт, почему так», — цитирует Вшивкову Sport24.
Напомним, ранее в полиции заявили, что житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство и доставленный в отдел полиции, умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а позднее скончался в больнице. Сестра Вшивкова позднее обвинила полицейских в смерти брата.
- 23 октября 2019
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