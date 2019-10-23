Де Лаурентис прокомментировал возможный переход Ибрагимовича в «Наполи»

Владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал появившиеся слухи о возможном переходе в клуб из Неаполя форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Ранее шведский форвард, контракт которого с клубом MLS истекает зимой, заявил, что готов вернуться в Серию А.

«Ибрагимович? Есть такое желание, чтобы он оказался здесь. Но всё зависит от него самого», — приводит слова де Лаурентиса сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Ранее главный тренер «Челси» Карло Анчелотти заявил, что обязательно обсудит возможный переход Ибрагимовича с самим игроком. Также итальянский специалист признался, что испытывает большую симпатию к форварду и следит за его результатами.

«Наполи», набрав 16 очков в 8 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 9-м туре команда Анчелотти на выезде сыграет со СПАЛом. Встреча состоится 27 октября, начало — в 17:00 мск.