Де Лаурентис прокомментировал возможный переход Ибрагимовича в «Наполи»

Владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал появившиеся слухи о возможном переходе в клуб из Неаполя форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Ранее шведский форвард, контракт которого с клубом MLS истекает зимой, заявил, что готов вернуться в Серию А.
«Ибрагимович? Есть такое желание, чтобы он оказался здесь. Но всё зависит от него самого», — приводит слова де Лаурентиса сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
Ранее главный тренер «Челси» Карло Анчелотти заявил, что обязательно обсудит возможный переход Ибрагимовича с самим игроком. Также итальянский специалист признался, что испытывает большую симпатию к форварду и следит за его результатами.
«Наполи», набрав 16 очков в 8 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 9-м туре команда Анчелотти на выезде сыграет со СПАЛом. Встреча состоится 27 октября, начало — в 17:00 мск.
- 23 октября 2019
-
15:11
-
14:51
-
14:46
-
14:36
-
14:31
-
14:15
-
13:53
-
13:47
-
13:42
-
13:31
-
13:31
-
13:00
-
12:50
-
12:32
-
11:53
-
11:52
-
11:49
-
11:36
-
11:36
-
11:26
-
11:06
-
10:49
-
10:31
-
10:19
-
10:13
-
10:00
-
09:48
-
09:30
-
09:00
-
08:59
-
08:52
-
08:31
-
08:00
-
07:23
-
07:01