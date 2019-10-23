Суд перенёс рассмотрение иска Алдонина к МВД на 13 ноября

Замоскворецкий суд Москвы перенёс рассмотрение иска бывшего полузащитника ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина к МВД, в котором он просит взыскать с министерства 47 млн рублей за некачественное, по его мнению, расследование дела о мошенничестве в банке «Замоскворецкий».

«Поступило ходатайство о просьбе отложить дело от представительства генеральной прокуратуры. Суд приобщил ходатайство к делу. Заседание на сегодня отложено. Дата следующего заседания — 13 ноября, начало — в 16:00», — передаёт слова судьи Елены Перепечиной корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Капущак.

Алдонин, как и ещё несколько бывших игроков сборной России — Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко, в 2014 году оказались в числе обманутых клиентов банка «Замоскворецкий». Экс-капитан ЦСКА в иске требует взыскать с МВД России 47,3 млн рублей, остальные футболисты также обратились в суд к тому же ответчику с коллективным заявлением на 124 млн рублей.