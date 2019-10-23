Анюков дисквалифицирован на два матча РПЛ
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-Лиги за своё удаление в матче 13-го тура с «Оренбургом» (1:0).
«Мы учли, что за 20 лет его игровой практики это первая красная карточка для Анюкова. Более того, он сразу после матча в раздевалке принёс извинения Чуканову, а также извинился и здесь на заседании. Анюков дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу по части 3 статьи 94 «Агрессивное поведение», — передаёт слова Григорьянца корреспондент „Чемпионата“ Дарья Юрко.
В нынешнем сезоне 37-летний Анюков провёл 12 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.
Анюков: приношу извинения «Оренбургу» и Чуканову. Удаление заслужил
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