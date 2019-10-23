Де Хеа и Погба пропустили тренировку «МЮ» перед игрой Лиги Европы с «Партизаном»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа и полузащитник команды Поль Погба, вероятно, не сыграют с «Партизаном» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает Goal.com.
Напомним, Погба не принимал участия в матчах английского клуба с 30 сентября. Существовала вероятность, что француз сыграет в Сербии, но игрок не успел полностью восстановиться. Де Хеа в свою очередь успел восстановиться к матчу с «Ливерпулем» 20 октября (1:1), но сегодняшнюю тренировку также пропустил. Отмечается, что полузащитник Джесси Лингард будет готов к матчу с «Партизаном».
Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Партизан» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 24 октября. В активе обеих команд по 4 очка, но команда из Сербии находится выше по разнице забитых и пропущенных мячей.
- 23 октября 2019
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