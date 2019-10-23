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«Балтика» продлила беспроигрышную серию в ФНЛ, обыграв «Шинник»

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в ФНЛ, обыграв «Шинник»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал калининградскую «Балтику». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Балтики» Ильнур Альшин. Во втором тайме, на 50-й минуте, хавбек Ян Казаев удвоил преимущество калининградской команды в счёте. Таким образом, «Балтика» продлила беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 13 матчей.

«Балтика» набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Ярославский «Шинник» (29) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 43 очка в 18 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
23 октября 2019, среда. 18:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Альшин – 28'   0:2 Казаев – 50'
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