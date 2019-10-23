«Балтика» продлила беспроигрышную серию в ФНЛ, обыграв «Шинник»

В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал калининградскую «Балтику». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Балтики» Ильнур Альшин. Во втором тайме, на 50-й минуте, хавбек Ян Казаев удвоил преимущество калининградской команды в счёте. Таким образом, «Балтика» продлила беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 13 матчей.



«Балтика» набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Ярославский «Шинник» (29) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 43 очка в 18 матчах.