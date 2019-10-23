Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» обыграл «Аякс» в матче Лиги чемпионов благодаря голу на 86-й минуте

«Челси» обыграл «Аякс» в матче Лиги чемпионов благодаря голу на 86-й минуте
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена)» в Амстердаме и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В концовке первого тайма мяч в ворота «Челси» отправил нападающий «Аякса» Квинси Промес, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Овидиу Хацеган отменил гол из-за офсайда. На 86-й минуте нападающий «Челси» Миши Батшуайи забил единственный гол встречи. В роли ассистента в этом эпизоде выступил хавбек лондонского клуба Кристиан Пулишич.

Лондонский «Челси» набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Н. Амстердамский «Аякс» (6) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Валенсия» и «Лилль».

Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур
23 октября 2019, среда. 19:55 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Батшуайи – 86'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019