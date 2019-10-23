«Челси» обыграл «Аякс» в матче Лиги чемпионов благодаря голу на 86-й минуте

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена)» в Амстердаме и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



В концовке первого тайма мяч в ворота «Челси» отправил нападающий «Аякса» Квинси Промес, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Овидиу Хацеган отменил гол из-за офсайда. На 86-й минуте нападающий «Челси» Миши Батшуайи забил единственный гол встречи. В роли ассистента в этом эпизоде выступил хавбек лондонского клуба Кристиан Пулишич.



Лондонский «Челси» набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Н. Амстердамский «Аякс» (6) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Валенсия» и «Лилль».