Семак: моменты «РБ Лейпциг» были опаснее, заслуженная победа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).



«В первом тайме мы действовали более-менее дисциплинированно. У «РБ Лейпциг» особых моментов не было. В начале второго тайма мы быстро пропустили один мяч, а потом и второй. Сбились на длинные передачи, не смогли воспользоваться своими моментами. У «РБ Лейпциг» они были опаснее. Заслуженная победа.



На мой взгляд, на поле вышли лучшие игроки. Играют сильнейшие. Выход Осорио? Это быстрый игрок. Мы хотели более активных действий со стороны наших крайних защитников. Кроме того, у нас возникали сложности при подключении игроков «РБ Лейпциг».



Как правило, пропущенные мячи — это цепь ошибок. Мы разберём эти моменты. В первом тайме у нас не было проблем в обороне. Рассчитывали, что во втором тайме сможем использовать свободное пространство, но вместо этого сами пропустили быстрый гол. Разгром «Ростова» как-то сказался? Никак не сказался. Это разные турниры. Лига чемпионов — другие скорости, другой уровень. Мы особых иллюзий не строим», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.