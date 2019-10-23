Мертенс повторил достижение Марадоны

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» принимает «Наполи». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге. К 33-й минуте гости ведут в счёте — 1:0.



Автором первого гола во встрече стал нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. Этот гол стал для Мертенса 115-м мячом, забитым за «Наполи». Таким образом, бельгийский форвард повторил достижение легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, также забившего 115 голов в период выступления за «Наполи». Напомним, клубный рекорд принадлежит Мареку Гамшику, который забил 121 гол за неаполитанскую команду.

Мертенс выступает в составе «Наполи» с 2013 года. Бельгиец становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии вместе с неаполитанским клубом.