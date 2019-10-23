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«Бенфика» обыграла «Лион» в домашнем матче Лиги чемпионов

«Бенфика» обыграла «Лион» в домашнем матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Лион». Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бенфики» Рафаэл Силва. Во втором тайме, на 70-й минуте, ответный мяч в ворота португальской команды отправил нидерландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай. Через 15 минут хавбек лиссабонского клуба Пицци вновь вывел хозяев вперёд в счёте и принёс команде победу.

Лиссабонская «Бенфика» набрала 3 очка и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы G в Лиге чемпионов, «Лион» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе G являются «РБ Лейпциг» и петербургский «Зенит».

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
23 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
Лион
Лион, Франция
1:0 Силва – 4'   1:1 Депай – 70'   2:1 Пицци – 85'
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