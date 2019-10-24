Трошечкин: к матчам с «Химками» начали по-другому готовиться, все бьются

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин поделился впечатлениями от победы над «Армавиром» (1:0) в матче 19-го тура ФНЛ.



«Очень тяжёлая игра. После поражения в предыдущем туре особенно важно было выиграть этот матч. «Армавир» довольно вязкая команда, с ним многие соперники испытывают проблемы, но тем не менее у нас были хорошие моменты. Мы гнули свою линию, и в итоге всё закончилось хорошо. Самое главное, что сумели победить и набрать три очка. Почему в последних матчах лидеры стали терять очки, а середняки, наоборот, подтянулись? Сложно сказать, думаю, очень немногие могут пройти ровно такой длинный сезон, как в ФНЛ. К нам начали по-другому готовиться, все настраиваются, бьются. Некоторые команды, как «Балтика», например, сумели найти свою игру уже по ходу чемпионата. В общем, много факторов, но в любом случае вся борьба ещё впереди и легко никому не будет.

Какие ожидания от встречи с «Авангардом» в Курске и от матча на Кубок с «Оренбургом»? Курск действительно особый город для меня, провёл там хороший год. Будет интересно сыграть против «Авангарда». Там отличная атмосфера на стадионе, болельщики любят свою команду. Что касается кубкового матча с «Оренбургом», то пока об этом особо не думаем. Мы движемся от игры к игре, поэтому мысли об Оренбурге будут только после Курска. Но в принципе с любым соперником стараемся играть на победу и в этих матчах не сделаем исключения", — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В нынешнем чемпионате 23-летний Трошечкин, являющийся воспитанником московского «Локомотива», провёл в составе «Химок» 18 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.