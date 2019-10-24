Эмери: мы в «Арсенале» создаём конкурентоспособную команду

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о последних неудачах клуба. Он подчеркнул, что болельщикам нужно запастись терпением.

«Иногда всё забывается, нужно вспоминать, что было раньше. Когда я пришёл в «Арсенал», нужно было, чтобы команда стала более конкурентоспособной и боевой. «Арсенал» мог побеждать со счётом 1:0, но этого было недостаточно.

После этого мы начали создавать более конкурентоспособную команду. Мы стремились достичь более высокого уровня креативности игроков. Думаю, с прошлого сезона начался прогресс. Мы иногда проводим классные матчи. Но нужно терпение, мы привели много новых игроков и привлекаем молодёжь.

У болельщиков может быть своё мнение. Кто-то хочет больше креативности, кто-то — больше энергии и интенсивности. Я же требую добавить во всех компонентах», — цитирует Эмери The Telegraph.