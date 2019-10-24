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Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинг
Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА
Футбол / Сборная России 0

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 24 октября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1474 очка. Ранее сборная России занимала 42-ю строчку.

Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Португалии.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1755 очков)
2. Франция (1726)
3. Бразилия (1715)
4. Англия (1651)
5. Уругвай (1642)
6. Португалия (1632)
7. Хорватия (1631)
8. Испания (1625)
9. Аргентина (1617)
10. Колумбия (1615)

37. Россия (1474)

С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

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