Сборная России поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 24 октября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1474 очка. Ранее сборная России занимала 42-ю строчку.



Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Португалии.



Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1755 очков)

2. Франция (1726)

3. Бразилия (1715)

4. Англия (1651)

5. Уругвай (1642)

6. Португалия (1632)

7. Хорватия (1631)

8. Испания (1625)

9. Аргентина (1617)

10. Колумбия (1615)

…

37. Россия (1474)



С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».