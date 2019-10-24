Малосолов: наш великолепный триллер с Цорном продолжается

Болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал решение Мосгорсуда отклонить его апелляционную жалобу на штраф в 20 тыс. рублей из-за поста в «Твиттере», в котором он назвал бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано «обезьяной».
«Будем подавать кассационнную жалобу и дойдём до Верховного суда, если потребуется.
Я впервые сталкиваюсь с судебной системой нашей страны, и, наверное, не мне давать ей оценку. Надеюсь, больше не столкнусь. Приходишь в зоопарк, показываешь на слона, говоришь, что это слон. А тебе говорят, что это не слон.
Берутся материалы экспертизы прокуратуры и признаются легитимными. Наша экспертиза же не принимается. Я не сторонник заговоров, но наша позиция проиграла по непонятным для нас причинам. Но, к счастью, это не последняя инстанция, и справедливость мы будем искать в самых решающих инстанциях. Это не просто дело чести, но это и продолжение нашей войны между ЦСКА и «Спартаком», где ни одна из сторон не захочет сдаться, но получит огромное удовольствие от победы. Наш великолепный триллер и история отношений с Цорном будет продолжена», — передаёт слова Малосолова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 24 октября 2019
-
16:57
-
16:55
-
16:50
-
16:48
-
16:41
-
16:28
-
16:06
-
16:04
-
15:48
-
15:32
-
15:26
-
15:20
-
15:17
-
15:04
-
15:04
-
14:49
-
14:42
-
14:40
-
14:21
-
13:48
-
13:45
-
13:42
-
12:54
-
12:27
-
12:26
-
11:41
-
11:37
-
11:25
-
11:06
-
10:54
-
10:49
-
10:44
-
10:37
-
10:35
-
10:24