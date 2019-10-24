Малосолов: наш великолепный триллер с Цорном продолжается

Болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал решение Мосгорсуда отклонить его апелляционную жалобу на штраф в 20 тыс. рублей из-за поста в «Твиттере», в котором он назвал бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано «обезьяной».

«Будем подавать кассационнную жалобу и дойдём до Верховного суда, если потребуется.

Я впервые сталкиваюсь с судебной системой нашей страны, и, наверное, не мне давать ей оценку. Надеюсь, больше не столкнусь. Приходишь в зоопарк, показываешь на слона, говоришь, что это слон. А тебе говорят, что это не слон.

Берутся материалы экспертизы прокуратуры и признаются легитимными. Наша экспертиза же не принимается. Я не сторонник заговоров, но наша позиция проиграла по непонятным для нас причинам. Но, к счастью, это не последняя инстанция, и справедливость мы будем искать в самых решающих инстанциях. Это не просто дело чести, но это и продолжение нашей войны между ЦСКА и «Спартаком», где ни одна из сторон не захочет сдаться, но получит огромное удовольствие от победы. Наш великолепный триллер и история отношений с Цорном будет продолжена», — передаёт слова Малосолова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.