Пети: меня бесит нынешний «Арсенал», после ухода Венгера ничего не изменилось

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети раскритиковал наставника лондонцев Унаи Эмери. По мнению французского игрока, после ухода Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала» ничего не изменилось.

«Я понимаю, почему многим болельщикам «Арсенала» надоело на всё это смотреть, почему они устали от Эмери. У него плохие результаты на выезде. И речь идёт не только об «Арсенале», но и во время работы в Испании.

«Арсенал» не показывает характер. Меня бесит эта команда! Она ужасна в гостях.

В матче с «Шеффилдом» «Арсенал» ничего не показал. Футболисты гостей постоянно теряли мяч, действовали без выдумки и вдохновения. Они выглядели очень тяжёлыми. «Арсенал» не может быть таким! Команда должна владеть мячом и показывать себя. Но я этого не вижу. Ничего не изменилось с тех пор, как ушёл Венгер», — приводит слова Пети The Sun.