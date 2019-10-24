Появилось фото формы «Барселоны», в которой она сыграет с «Атлетико»

Ресурс Footyheadlines представил изображение четвёртого комплекта игровой формы «Барселоны» на текущий сезон.

Футболка новой экипировки каталонцев будет жёлтого цвета. На ней будут четыре диагональные полосы красного цвета. Использоваться она будет командой только в матчах исключительной важности, например во время выездной встречи с «Реалом». Производителем экипировки является американская компания Nike.

Четвёртый комплект формы «Барселоны» на сезон-2019/20 Фото : Footyheadlines

Интересно, что текущий сезон будет первым в истории «Барселоны», когда команда будет использовать сразу четыре комплекта игровой формы. Ожидается, что впервые в новой экипировке сине-гранатовые сыграют в выездном матче чемпионата Испании с «Атлетико», который состоится 30 ноября или 1 декабря.