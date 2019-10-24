Игроки «Барселоны» разбросали мусор по всей раздевалке после матча со «Славией»
Каталонская «Барселона» оставила раздевалку в ненадлежащем виде после выездного матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией», сообщает Sport.es.
Встреча состоялась в Праге на стадионе «Эден» вчера, 23 октября, и завершилась победой сине-гранатовых со счётом 2:1.
После ухода футболистов и тренерского штаба «Барселоны» по всей раздевалке были разбросаны бутылки, банановая кожура, бинты, упаковки со льдом и другой мусор.
Раздевалка «Барселоны» после матча со «Славией»
Фото: Sport.es
«Барселона», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу группы F Лиги чемпионов. В 4-м туре сине-гранатовые вновь сыграют со «Славией». Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 5 ноября, начало — в 20:55 мск.
Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Игроки «Барселоны» предъявляли друг другу претензии после матча со «Славией»
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