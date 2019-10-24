С. Ребров: готовил команду к победе над ЦСКА, верил в неё

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (1:0).

«Мы победили очень сильного противника. Моменты были у обеих команд. Благодарен ребятам, которые во втором тайме смогли взять мяч под контроль и в итоге взяли 3 очка, которые были для ЦСКА очень важны.

Моя команда целенаправленно давила в зону 17-летнего Карпова. Мы знали, что у ЦСКА там играет молодой футболист. Разница в скорости у него и нашего нападающего большая. Он старался открываться за спину.

В футболе главное — результат. Я не думаю, что игрокам нужна была дополнительная мотивация, они все были мотивированы. Что касается невыразительных выступлений в чемпионате, то это совсем другой турнир. Мы целенаправленно готовились к матчу с ЦСКА и Лиге Европы. Сегодня отлично выглядела вся команда.



Знаю ли я, когда «Ференцварош» выигрывал на групповой стадии ЛЕ? Если мы 15 лет назад туда попадали, то, конечно, знаю. Но я команду готовил к этой победе. Я верил в эту победу, как и все мои помощники.

Я знаю силу ЦСКА в атаке, мы пытались насытить центр и предотвратить удары. Во втором тайме ЦСКА тоже подсел, играли в воскресенье, играли на синтетике все 90 минут, перелёт. Прессинг их снизился, и мы взяли мяч под контроль. Поэтому мы и превзошли их по ударам во втором тайме», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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