Пепе, Васкес, Идрисси и Кристи претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. На почётное звание претендуют Николя Пепе («Арсенал»), Франко Васкес («Севилья»), Уссама Идрисси («Алкмар») и Райан Кристи («Селтик»).
Дубль Николя Пепе позволил «Арсеналу» добыть волевую победу над «Гимарайнш» — 3:2, Франко Васкес также отметился дублем в ворота «Дюделанжа». В активе Уссамы Идрисси из «Алкмара» гол и голевая передача, он внёс вклад в разгром клубом из Нидерландов «Астаны» — 6:0. Хавбек «Селтика» Райан Кристи помог своей команде обыграть «Лацио» (2:1) в домашнем матче. На его счету один гол. Также он ассистировал своему партнёру Кристоферу Жульену в моменте с победным голом.
Победитель будет определен путём голосования на официальном сайте УЕФА.
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