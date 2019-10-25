Ибрагимович забил гол в дерби Лос-Анджелеса

В данный момент на стадионе «Банк оф Калифорния» в матче плей-офф MLS «Лос-Анджелес» принимает своих соседей – «Лос-Анджелес Гэлакси». Идёт второй тайм, счёт 4:2 в пользу хозяев.



Голом отметился форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович: на 55-й минуте швед подкараулил ошибку соперника, ворвался в штрафную площадь соперника и поразил ворота. Для Златана этот мяч стал 31-м в сезоне. В первой голевой комбинации гостей Ибрагимович также поучаствовал: он ассистировал Кристиану Павону.

Видео гола Ибрагимовича можно посмотреть в «твиттере» MLS.

В составе хозяев голы забили Диего Росси и Адама Диоманде, а дубль оформил Карлос Вела. Отметим, что в главном турнире MLS Карлос Вела с 34 мячами опередил Ибрагимовича (30) в гонке бомбардиров.