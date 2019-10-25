Созин: убрать Фернандеса из ЦСКА — и команду можно закрывать

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о проблемах ЦСКА после поражения «армейцев» от «Ференцвароша» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (0:1).



«Игра ЦСКА с «Ференцварошем» — это лампочка в 25 ватт, которая горит, но ничего не видно. Все говорят, что у «армейцев» молодая команда? Значит, она должна быть быстрой, а все вторые таймы «армейцы» не играют вообще. Они не готовы функционально.



Кто в этом виноват? В последнее время слышно много всего: что команда не довольна Гончаренко, что руководство в него не верит, что Гинер разочарован в тренере, что Влашич что-то подобное уже говорит. Этот тренд задала жена руководителя селекционной службы, вот и всё. Визуально Гончаренко вызывает положительные эмоции, но что творится внутри команды, не знаю. Гончаренко не хочется обвинять, как и комментировать эти слухи об отставке, но вопросов уже достаточно много. Почему в матче с «Уфой» на стандарте против Тобидзе действовал Кучаев? Не факт, что это задание тренера, но Костя даже с помощью гимнастического мостика не допрыгнул бы до защитника «Уфы». В итоге пропустили и потеряли очки. А в матче с «Ференцварошем» всё, что исходило с левого фланга атаки, замедлялось, потому что футболист там правоногий, и все атакующие действия он может исполнять только стоя. Перевели на его место Облякова – и появилась острота, передачи, моменты. Это то, что видно даже с трибуны.



В этой ситуации особняком выглядит Фернандес. Просто какое-то инопланетное существо, убери его из состава – и не будет ни одного светлого пятна. Команду можно будет закрывать, Думаю, он сейчас дождётся чемпионата Европы, отыграет там, и, в зависимости от результата, мы узнаем его цену. Он должен уехать из ЦСКА, в этом нет никаких сомнений. Если останется — пропадёт», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Вот тут износилось всё». Уткин объяснил, в чём заключаются проблемы ЦСКА