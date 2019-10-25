Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник «Спартака» Айртон Лукас получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщается в «твиттере» Бразильской конфедерации футбола.

Вместе с 22-летним игроком красно-белых в расположение команды также вызван футболист донецкого «Шахтёра» Додо.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Бразильской конфедерации футбола.

В текущем сезоне Айртон принял участие в 17 матчах на клубном уровне. На счету бразильца 1 результативная передача. Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых 15 очков после 13 туров. Послезавтра, 27 октября, «Спартак» сыграет с лидером чемпионата «Локомотивом». Начало встречи — в 16:30 мск.