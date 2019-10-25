«Нант» — «Монако»: Головин начнёт матч с первых минут
Тренерские штабы «Нанта» и «Монако» определились с составами на матч 11-го тура французской Лиги 1. С первых минут встречу начнёт российский полузащитник монегасков Александр Головин.
«Нант»: Лафон, Фабио, Паллуа, Аппиа, Блас, Жиротто, Абейд, Туре, Бамба, Саймон, Кулибали.
Запасные: Ольеро, Базила, Омаву, Кайембе-Диту, Мутуссами, де Са, Йуан.
«Монако»: Леком, Жемерсон, Б. Бадьяшиль, Глик, Силва, Бакайоко, Головин, Слимани, Диаш, Мартинш, Бен-Йеддер.
Запасные: Субашич, Агилар, Марипан, Балло-Туре, Фабрегас, Огустен, Кейта.
Матч «Нант» — «Монако» состоится в Нанте на стадионе «Ля Божуар» сегодня, 25 октября, начало — в 21:45 мск.
«Нант», набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (12) — на 14-м.
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