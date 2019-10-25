«Рубин» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России
В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 0:0.
Беспроигрышная серия «Рубина» в чемпионате России достигла четырёх матчей. Ранее казанская команда одержала победу в матче с «Тамбовом» (2:1), а также сыграла вничью с московским «Спартаком» (0:0) и «Уфой» (0:0).
«Урал», набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» (16) — девятое.
В 15-м туре клуб из Казани на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а команда из Екатеринбурга дома встретится с «Оренбургом». Оба матча состоятся 4 ноября.
Посмотреть турнирную таблицу Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
25 октября 2019, пятница. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург
Бикфалви получил травму в матче с «Рубином»
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