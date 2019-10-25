«Рубин» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 0:0.

Беспроигрышная серия «Рубина» в чемпионате России достигла четырёх матчей. Ранее казанская команда одержала победу в матче с «Тамбовом» (2:1), а также сыграла вничью с московским «Спартаком» (0:0) и «Уфой» (0:0).

«Урал», набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» (16) — девятое.

В 15-м туре клуб из Казани на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а команда из Екатеринбурга дома встретится с «Оренбургом». Оба матча состоятся 4 ноября.

Посмотреть турнирную таблицу Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».