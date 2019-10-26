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«Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9: видео всех голов матча АПЛ

«Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9: видео всех голов матча АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» разгромил «Саутгемптон». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 9:0.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл защитник «лис» Бенджамин Чилвел.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На 17-й минуте второй мяч забил Юри Тилеманс.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Всего через 2 минуты Айосе Перес доводит счёт до разгромного.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На 39-й минуте Перес делает дубль.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На 45-й минуте свой первый мяч во встрече забил Джейми Варди.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На 57-й минуте Перес оформляет хет-трик.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ещё через минуту дубль делает Варди.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Восьмой мяч в ворота хозяев на 85-й минуте забил Джеймс Мэддисон.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Точку в матче, реализовав пенальти на 90+4-й минуте, поставил Варди.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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