«Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9: видео всех голов матча АПЛ

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» разгромил «Саутгемптон». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 9:0.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл защитник «лис» Бенджамин Чилвел.

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На 17-й минуте второй мяч забил Юри Тилеманс.

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Всего через 2 минуты Айосе Перес доводит счёт до разгромного.

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На 39-й минуте Перес делает дубль.

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На 45-й минуте свой первый мяч во встрече забил Джейми Варди.

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На 57-й минуте Перес оформляет хет-трик.

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Ещё через минуту дубль делает Варди.

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Восьмой мяч в ворота хозяев на 85-й минуте забил Джеймс Мэддисон.

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Точку в матче, реализовав пенальти на 90+4-й минуте, поставил Варди.

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