Варди: «Лестер» жаждал установить рекорд в матче с «Саутгемптоном»
Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди прокомментировал результат матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (9:0).
«Джонни Эванс предупредил меня, что мы можем установить рекорд. Уже при счёте 6:0 он подбежал и сказал всем, что мы идём на рекордный результат. Мы жаждали его установить. Мы отлично начали этот матч, а соперник остался в меньшинстве. Знали, что не должны останавливаться, и это принесло плоды. Мы хотим выступать на высоком уровне и доставлять проблемы любому сопернику.
Мы принимаем каждый матч таким, какой он есть, и осознаём, что в какой-то момент могут возникнуть проблемы. Сезон долгий. Посмотрим, где „Лестер“ окажется по завершении сезона», — приводит слова Варди BBC.
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